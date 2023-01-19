SHAMAN о встрече с бойцами Донбасса: «Военные всегда смотрят прямо в глаза»
Певец SHAMAN о встрече с бойцами Донбасса: Военные всегда смотрят прямо в глаза
Фото, видео: 5-tv.ru
По словам выступившего в Мариуполе и Луганске артиста, каждый взгляд и каждое рукопожатие из этой поездки он запомнит на всю жизнь.
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поделился одним из самых пронзительных впечатлений от его поездки в Донбасс. Им оказалось рукопожатие. Простой жест, который мужчины совершают ежедневно — при встрече с военным человеком — обретает новые смыслы и четко вырисовывает портрет героя.
По словам артиста, военнослужащие здороваются по-особенному. Они не отводят глаз от оппонента, сжимая его ладонь в своей. Эта неожиданная открытость поразила Дронова. В обычной, мирной жизни этот жест порой выглядит, как бытовой, не обремененный большим значением. Привычка. Но не в кругу мужчин в военной форме.
«Когда я жал руку каждому из них, я пристально смотрел в глаза. Обычно на гражданке люди, когда жмешь им руку… Кто-то отводит глаза. Но я знал, что военные всегда смотрят прямо. Идут прямо и смотрят прямо в глаза», — поделился музыкант.
Как отметил SHAMAN, в своих ожиданиях он не ошибся. Когда жал руку, неизбежно встречался глазами с собеседником. Все военнослужащие, как один, при встрече смело смотрели ему прямо в глаза. И каждый взгляд, добавил исполнитель, он запомнит на всю жизнь. На вопрос, что же Дронов увидел в глубине этих глаз, тот ответил коротко — каждый из этих людей герой.
SHAMAN побывал в освобожденном от националистов Мариуполе, а также в Луганске. Живые концерты артиста в Донбассе стали продолжением серии благотворительных выступлений для бойцов российской армии. В Донецкой и Луганской народных республиках зрители горячо приветствовали певца и долго не отпускала со сцены. Неделей ранее Дронов стал участником акции Минобороны РФ «Лучшим воинам Мира» и спел для проходящих реабилитацию в госпитале Подольска участников спецоперации.
Ранее, писал 5-tv.ru, SHAMAN рассказал, как записал новую песню «Мы» вместе с жителями Донбасса.
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