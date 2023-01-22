Мощный пожар вспыхнул в частном доме в Сочи

В Сочи тушат крупный пожар частного домовладения. Возгорание произошло днем 22 января на Урожайной улице недалеко от ПСОУ. Пожарные уже прибили на место происшествия. Об этом рассказали местные жители.

Диспетчеру пожарно-спасательной службы МЧС по городу Сочи сообщение о возгорании в адлерском районе поступило в 14:46. К месту ЧП незамедлительно были направлены подразделения пожарных.

Было установлено, что возгорание началось на втором этаже частного дома, а после огонь начал быстро распространяется. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Есть вероятность, что огонь перекинется на соседние жилые строения.

Очевидцы также сообщают, что столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Для ликвидации очага возгорания было привлечено 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Детали и причины случившегося устанавливаются.

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