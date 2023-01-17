Здание горнолыжного комплекса загорелось в Алтайском крае
По последним данным, в результате ЧП пострадавших нет.
Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru
Крупный пожар на горнолыжном курорте в Алтайском крае. Зарево было видно за километр, окрестности заволокло густым дымом.
К этой минуте с открытым огнем удалось справиться. Сейчас спасатели проводят проливку и разбирают поврежденные конструкции.
Как уточнили в МЧС, никто не пострадал.
Читайте также
-1° 761 мм рт. ст.
93%
93%
68.29
0.72 73.83
0.72
0.72 73.83
0.72
Нашли ошибку?