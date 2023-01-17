Здание горнолыжного комплекса загорелось в Алтайском крае

Крупный пожар на горнолыжном курорте в Алтайском крае. Зарево было видно за километр, окрестности заволокло густым дымом.

К этой минуте с открытым огнем удалось справиться. Сейчас спасатели проводят проливку и разбирают поврежденные конструкции.

Как уточнили в МЧС, никто не пострадал.