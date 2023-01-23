На Белгородщине мужчина совершил три преступления за один вечер

В Белгородской области будут судить угонщика легкового автомобиля, которому удалось поднять машину в воздух! За один вечер он совершил сразу несколько преступлений.

После веселья в баре решил покататься по вечернему городу. Угнал автомобиль со стоянки, но не справился с управлением. И на полном ходу врезался в кольцевую развязку.

Эффектный пролет и бегство злоумышленника с места аварии попали на камеры наружного наблюдения.

Теперь ему грозит пять лет за угон, административное наказание за вождение в нетрезвом виде и еще одно — за оставление места ДТП.