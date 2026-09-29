Нажал на газ и уехал: что делать, если виновник аварии скрылся с места ДТП

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Таких историй становится все больше в Петербурге: сбегают и водители авто, и нарушители на самокатах, роликах и квадроциклах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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Компенсаций пострадавшие не увидят, если виновник аварии сбежал с места ДТП. В Петербурге таких историй становится больше: машина разбита, ремонт дорогой, а неизвестный, из-за кого все и случилось, уже растворился где-то в городском трафике. Как искать тех, кто решил вот так уйти от ответственности, и что в первую очередь сделать пострадавшему — разбирался корреспондент «Известий» Николай Кугук.

Сильный шок и страх — первая реакция пострадавшей в ДТП Алины. В момент удара она сидела на пассажирском сидении. В их стоящую на светофоре машину врезался квадроцикл.

«Сдал назад и уехал. Мне кажется, молодой парнишка не поймет, что сбегать с такой ситуации — это еще хуже», — сказала пассажир Алина.

Любитель экстремальной езды на роликах после трюка вылетает на проезжую часть. Врезается в машину, но после, казалось бы, тяжелого удара, не ждет скорую, а убегает. Журналистам удалось найти водителя пострадавшего авто.

— Вызвал сотрудников ДПС через 112, и на этом история закончилась.

В похожей ситуации год назад оказался Спартак. Тогда как раз купил новую иномарку из салона. Ущерб от ДТП с самокатчиком больше 600 тысяч рублей.

«Сам самокат влетел сюда, стекло было разбито полностью, крышка повреждена, бампер поврежден», — сказал водитель Спартак Тучанинов.

Найти нарушителя, который управлял арендным самокатом, все же возможно. Агрегатор знает, кто и когда пользовался их самокатом. А что делать, если виновник ДТП передвигался на собственном средстве индивидуальной мобильности?

С января по август этого года в Петербурге зарегистрировали 343 аварии, с места которых виновник скрылся. Это уже на три процента больше, чем за весь прошлый год. Тогда таких ДТП было 332. В этом году поймать удалось только 133 нарушителя, а за весь прошлый — 157.

«Вероятность возмещения все-таки получить возникла после того, как у крупных прокатных компаний самокатных появились номера на самокатах. Он уже может быть указан в документах ГИБДД. И вероятность получить возмещение от крупной организации существенно выше, чем от школьника, к примеру, которого еще надо отыскать», — сказал представитель страховой компании Олег Кялвияйнен.

Если на месте задержать виновника ДТП силой, за незаконное лишение свободы может грозить даже уголовная ответственность. Лучшая защита в подобных ситуациях — видео- и фотофиксация, а также показания очевидцев.

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