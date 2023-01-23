Новые регионы России переживают ренессанс: «Таких ремонтов не видела никогда»

В Мариуполе к теплу подключили 1100 домов, хотя планировали максимум 700. В Николаевке восстановили школу для детей со всего района, а в городе Счастье — единственную на всю округу городскую больницу.

Несмотря на постоянные обстрелы, в народных республиках идет круглосуточное восстановление гражданской инфраструктуры. Первые результаты покажет корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Счастье в больнице

С главврачом счастьинской детской больницы мы идем по зданию, которое еще полгода назад было изуродовано обстрелами ВСУ.

«Комната приема пищи для детей. Сюда попали из „Града“, были разрушены кровля, перекрытия», — рассказал главврач.

Вот та самая детская столовая, а это борозда от ракеты. 25 февраля при отходе из Счастья украинские войска обстреляли его из «Града». Отделение охватил пожар.

«Сгорели кровати, одеяла, постельные принадлежности. Эти палаты, это все сделано заново. Все сделали почти за три-четыре месяца. Можно сказать, вторая жизнь. Страшно было, ведь если убрать этот корпус, куда девать детей?» — поделился главный врач Олег Супрун.

Счастьинскую больницу полностью реанимировали за счет средств Московского водоканала.

Дети в Николаевке получили хороший спортзал и садик

А Волгоградская область поддержала маленькое село Николаевка, где находится школа для детей со всего большого района. Такие спортивные залы даже в республиканской столице — еще поискать. Новые потолки, окна, оборудование и современное напольное покрытие. Теперь здесь и уроки физкультуры, и дополнительные спортивные секции.

«Мы мечтали о новом спортзале очень много лет. Я в этой школе работаю 40 лет. Таких ремонтов не видела никогда», — призналась директор николаевской школы Татьяна Мокрий.

В этом детском саду при украинской власти тоже ничего не менялось десятилетиями. А сейчас — новый актовый зал, пищеблок и группы.

«Нам отремонтировали водоснабжение, замена была канализации — очень колоссальная. Очень все это было необходимо нашему детскому саду, так как все было в катастрофическом состоянии», — сообщила заведующая николаевского детского сада «Журавушка» Ирина Маслякова.

В Николаевке — новые дороги, уличное освещение, которого здесь не было никогда, и новая водонапорная башня, так необходимая, в том числе, ближайшему интернату.

«Поставили в сентябре. 40 дней ушло на реконструкцию, установку, испытания, проверки. Все сделали, все нормально, все работает. Полностью новая», — отчитался директор Николаевского психоневрологического интерната Вадим Семенов.

Объем этой водонапорной башни — 30 кубометров. Неплохо. Ведь в случае форс-мажора этого хватит, чтобы обеспечить учреждение водой на четверо суток.

Новые квартиры в ДНР

А это очередное новоселье в ДНР. Ключи от новых квартир получают мариупольцы. Город возрождается, возводят сразу целые кварталы.

«Мы практически полностью восстановили Волноваху. В Мариуполе считали, что мы 700 домов в лучшем случае подключим к теплу, город достаточно сильно разрушен был после боевых действий. Но на сегодняшнюю дату имеем 1100 подключенных домов из 1400», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марах Хуснуллин.

На новых территориях сейчас трудятся 44 тысячи человек из 55 регионов, взявших шефство над городами и поселками. Почти восемь с половиной тысяч объектов восстановили в прошлом году. Построены сотни километров дорог и около 70 километров газопроводов. Запустили в работу более двух тысяч садов, школ и вузов. И это только начало.