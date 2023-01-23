«Роснефть» организовала праздник семьи, здоровья и хоккея «Шайбу, Шайбу!» в Ленобласти

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В масштабном мероприятии приняли участие, в частности, дети с ограниченными возможностями.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Автолюбителей Ленинградской области собрали на праздник семьи, здоровья и хоккея. Это особое мероприятие «Шайбу, Шайбу!», на которое компания «Роснефть» пригласила клиентов своих АЗС.

В загородном комплексе «Владимировский» гостей учили основам игры, провели полноценную тренировку, рассказали о питании и экипировке хоккеистов. Также участниками мероприятия стали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и юные хоккеисты с ограниченными возможностями из Ленинградской области — они активно включились в процесс.

Был и серьезный разговор, о том как стать чемпионом, беседовали с хоккеистом ЦСКА Данилой Хулаповым. Он поделился примерами из своей карьеры, показал несколько упражнений и, конечно, поучаствовал в автограф-сессии.

«Спорт — это вообще лучшее, что может быть в жизни. Он дарит невероятные эмоции. Если бы я обращался к детям, я бы сказал трудитесь, работайте и не бойтесь мечтать», — подчеркнул Хулапов.

«Очень весело. Приехал очень хороший хоккеист из ЦСКА и мне очень интересно. Я тут первый раз и мне очень нравится», — отметил участник мероприятия Павел Галан.

«Роснефть» активно развивает спорт в регионах страны, за счет компании строят спортивные объекты, помогают детским командам с закупкой экипировки. Не остаются в стороне и сотрудники — в качестве волонтеров они регулярно проводят просветительские и спортивные мероприятия для молодежи.

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