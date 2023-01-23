Съемный метод: арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%

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Арендное жилье в России может подорожать к весне на 15%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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С чем связаны изменения и где искать дешевую аренду?

Цены на арендное жилье в России к весне могут подняться на 15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

Рост цен происходит из-за того, что объем предложения на рынке сокращается. Собственники стали чаще выставлять квартиры на продажу, в том числе, чтобы закрыть ипотечные кредиты. Кроме того, из-за ужесточения безвизового режима в странах СНГ - уехавшие граждане начинают возвращаться в страну. Тем самым подстегивают спрос на жилье.

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