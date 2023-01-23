Некрасивый бизнес: бесплатная модельная школа в Петербурге разоряла учеников

Клиентов одного из популярных модельных агентств Северной столицы заботливые специалисты вели не на подиумы, а к банкротству.

В Петербурге сейчас проверяют школу моделей, почему-то оформленную как общепит. Там клиентов обманывали с самого первого визита.

Их обещали бесплатно научить позировать и красиво ходить по подиуму. А дальше — прибыльные контракты. Но сначала заплатить должны были сами ученики. Корреспондент «Известий» Екатерина Моран изучила, как работала эта фабрика талантов и какие перспективы были у клиентов. Кроме как разориться.

Знакомство с учениками в одном из популярных модельных агентств Санкт-Петербурга начинается с незамысловатого кастинга.

«Осматривается ваше умение дефилировать и позировать, а также теория», — рассказал сотрудник агентства.

Схема отработана. Просьба попозировать, несколько фотоснимков и сразу же — обещание успешной карьеры. Но есть один нюанс.

«Агентство в вас вкладывается в виде обучения, которое будет для вас бесплатно. Вы оплачиваете только портфолио. Это вложения, которые вы делаете в себя, и потом начинаете работать. Стоит портфолио 27 тысяч рублей», — объяснил мужчина.

Заботливые и предприимчивые сотрудники предложат рассчитаться частями. Вот только дальнейшее трудоустройство не гарантируют. На уловку чуть не попался Петр Телов. Молодой человек вовремя одумался и решил еще раз тщательно проверить информацию об агентстве.

«Я начал искать информацию на этих ребят. Нашел девять человек: фамилии, имена, места учебы, контактные данные, предыдущая география работы. Выяснил связь с предыдущими агентствами, которые занимались этим делом. Поделился этой информацией с теми, кто меня собеседовал. Меня перевели на другого человека, который начал мне страшно хамить и очень-очень аккуратно угрожать», — поделился Петр.

Обещанный договор клиент так и не увидел. По данным из открытых источников, организация, как ни странно, относится к сфере торговли и питания. После этого Петр передумал платить деньги. А вот Ксения Семенихина — рискнула. В школу моделей она пришла за мечтой, но реальность оказалась совершенно другой. Ученица и не заметила, как оказалась должна банку более четверти миллиона рублей. Такую сумму нужно было выложить за участие в телевизионном проекте.

«Она мне объяснила, что с процентами — это 350 тысяч. Я иду и думаю, что оформила какой-то кредит на передачу. Я на следующий день позвонила, она говорит, что первая часть — 174 тысячи — это за „место“ в передаче. Она сразу отсылается», — пожаловалась клиентка модельного агентства Ксения Семенихина.

После обращения в полицию деньги пообещали вернуть. Но с другими клиентами и сейчас ведут себя похожим образом. И таких организаций по стране — множество.

Одно из таких модельных агентств находится прямо в центре Санкт-Петербурга. Именно здесь Ксении и предложили оформить кредит в 250 тысяч рублей. Ну что же, попробуем попасть в эту кузницу талантов. Судя по всему, открывать нам не собираются.

О работе модельной школы можно судить по клиентам, которые выходят из дверей мастерской.

«Я его сама нашла. Искала как подработку, чтобы было можно совмещать с основной работой», — рассказала о планах клиент модельного агентства Маргарита Романенко.

Девушка пока не подозревает, что мечта о славе и деньгах может обернуться для нее долговой ямой. Впрочем, некоторые буквально выбегают из агентства.

«Говорят, что сейчас надо подписать договор. Не дают время людям подумать, Говорят, что сейчас надо решать. Якобы они дают выгодные условия», — посетовал Никита Головонев.

Чтобы убедиться в качестве предоставляемых услуг, достаточно потратить немного времени и почитать отзывы в интернете. Вот что пишут об этом модельном агентстве.

«Я непременно пойду в суд, но не за десять тысяч рублей. Я пойду в суд, чтобы эти люди получили штраф. А еще лучше — получили срок. У них очень большая группа», — написала обманутая пользовательница.

Профессиональные модели советуют при выборе агентства не торопиться и не соглашаться на первое попавшееся предложение, каким бы заманчивым оно не казалось.

«Если модельное агентство зарегистрировано, есть в социальных сетях — зайдите туда, не поленитесь. Почитайте мнения, комментарии. Наведите справки, в конце концов. Ну нельзя просто так взять и в никуда отдать деньги», — посоветовала модель Татьяна Неклюдова.

«Когда вы начинаете с ними работать, вы не должны нести туда никакие деньги, брать кредиты, за что-то платить. Они должны платить вам за вашу работу», — подчеркнул юрист Роман Арыкуца.

У любого клиента модельного агентства есть право обращаться в правоохранительные органы, требовать расторжения договора и возврата денег. По крайней мере, если вы уверены, что вас вместо пьедестала ведут к банкротству.