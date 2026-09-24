Мотоциклист, сбивший «девочку-войну» Добромилову выплатил компенсацию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

В момент ДТП погибшая пыталась сделать эффектные фотографии, а водитель транспортного средства выполнить трюк.

Что известно о сбившем девочку-войну

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Сбивший актрису Добромилову мотоциклист выплатил компенсацию ее матери

Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший фотографа и актрису Ксению Добромилову, выплатил компенсацию его матери. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Адвокат мотоциклиста предоставил в суде документы, подтверждающие, что его подопечный выплатил матери погибшей два миллиона рублей. В эту сумму вошли моральный и финансовый ущерб.

Смертельное ДТП произошло 5 мая. Ксения Добромилова, известная по клипу рэпперов HammAli & Navai «Девочка-война», вышла на проезжую часть. Она пыталась сделать эффектные кадры, находясь на разделительной полосе дороги. Завирюха, который проезжал по этому участку, не заметил актрису, так как встал на заднее колесо мотоцикла и сбил ее.

Добромилова скончалась в машине скорой помощи. Мотоциклист также получил травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Завирюхе предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свою вину он признал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Омске водитель автомобиля сбил двухлетнего мальчика. Ребенок вместе с матерью в момент ДТП пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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