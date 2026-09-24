На изъятых ФСБ пачках с кокаином оказалось изображение Зеленского

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 63 0

Наркотики предназначались для поставок из Латинской Америки в Евросоюз.

На изъятых ФСБ пачках с кокаином было изображение Зеленского

Фото: ЦОС ФСБ России

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Пачки с кокаином, которые сотрудники ФСБ обнаружили у задержанного в Московской области мужчины, были маркированы изображением главы киевского режима Владимира Зеленского со знаками доллара на глазах. Это следует из видео, опубликованного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как силовики останавливают автомобиль, задерживают мужчину и извлекают из багажника сумки с наркотиками. После этого сотрудники ФСБ раскладывают брикеты с веществом, часть из которых имеет изображение Зеленского с поднятым вверх большим пальцем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в организации международного канала поставки кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза. Задержанным оказался гражданин России 2001 года рождения. По данным ФСБ, мужчина являлся одним из участников организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере через теневые ресурсы в интернете.

Задержание произошло во время перевозки крупной партии запрещенного вещества. Всего сотрудники спецслужбы изъяли 311,6 килограмма кокаина. В отношении подозреваемого следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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