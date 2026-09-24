Убитый медведем турист в Туве — отец хоккеиста НХЛ Андрей Кузьменко

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 64 0

Мужчина был тренером, который воспитал многих талантливых спортсменов.

Кого убил медведь в Туве

Фото: Instagram*/kuzya_096

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Турист, погибший после нападения медведя в Туве — Александр Кузьменко оказался отцом хоккеиста Андрея Кузьменко. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Александр Кузьменко был известным хоккейным тренером. Среди его воспитанников был и сын, который выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Питтсбург Пингвинз».

Также Кузьменко-старший занимался подготовкой и других игроков этой лиги: Никиты Коростелева и Даниила Григорьева. Кроме того, он тренировал защитника Александра Пелевина, который выступает во Всероссийской хоккейной лиге.

Александр Кузьменко погиб в Туве, куда приехал в качестве туриста. Он с группой отдыхающих отправился на рыбалку на реку Большой Енисей в один из отдаленных районов республики. Там днем на него напал хищник. Тренер сильно пострадал: у него были вырваны мягкие ткани лица. Мужчину смогли доставить в больницу, где он и умер.

Кузьменко вместе с другими туристами, поехав рыбачить, нарушили целый ряд ограничений, которые были введены в регионе из-за медведей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что медведь убил мужчину в лесничестве Красноярского края. Погибший работал там лесозаготовителем и сторожем.

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