Жаловался на буллинг и покончил с собой: найдено тело пропавшего сутки назад подростка

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 64 0

Школьник ушел из дома 22 сентября.

В Свердловской области нашли тело пропавшего мальчика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Свердловской области нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика

В Ирбите Свердловской области обнаружили тело 13-летнего мальчика, который пропал днем ранее. По предварительным данным, подросток покончил с собой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Информацию также подтвердил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении отряда.

Школьник ушел из дома 22 сентября. Последний раз его видели в районе Дворца культуры «Кристалл» и возле железнодорожного вокзала.

После исчезновения подростка жители города распространяли информацию о его возможном местонахождении в социальных сетях. Также местные жители предположили, что причиной трагедии мог стать конфликт в школе.

По данным источника, мальчик неоднократно рассказывал о случаях буллинга со стороны одноклассников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменской области продолжаются поиски 12-летнего Олега Притулы, который ушел в школу и не вернулся домой. По данным волонтеров, 22 сентября мальчик отправился на занятия, однако после этого его местонахождение установить не удалось. К поисковой операции подключились сотрудники полиции и добровольцы.

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