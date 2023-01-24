Останется радиоактивное кладбище: что грозит Западу после передачи танков ВСУ
Военный эксперт Кнутов объяснил взаимосвязь поставок танков для Украины с ядерной катастрофой
Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Gann via www.imago-im; 5-tv.ru
Европейские страны во главе с США продолжают накачивать оружием украинских националистов. К каким ужасающим последствиям может привести поставки 300 танков и другой техники?
Украина планирует провести наступательную операцию сразу по нескольким направлениям, заручившись поддержкой западных кураторов. Почему это может обернуться ядерным ударом, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Специалист подчеркнул, что танки считаются наступательным оружием. По планам главкома ВСУ Валерия Залужного и других руководителей вооруженных формирований, Украине потребуется 300 танков, 500 самоходных артиллерийских установок и 600-700 БМП. Благодаря этому боевики планируют выйти на границы, действующие до 24 февраля 2022 года или даже 1991 года.
По словам Юрия Кнутова, Запад поддерживает намерения киевского режима и готов предоставить Украине танки. Более того, в Нидерландах рассматривают возможность передать истребители F-16, а в Конгрессе США высказывались о поставках ракет ATACMS с дальностью 300 километров, которые запускаются с пусковой установки HIMARS.
«В общем-то это все ведет к эскалации, эскалация может привести к применению тактического ядерного оружия, а за ним последует и стратегическое, что как раз и приведет к тому, что будет одно кладбище радиоактивных отходов», — предположил Юрий Кнутов.
Военный эксперт добавил, что 300 танков могут стать весомым преимуществом Украины при возможном наступлении на запорожском и луганском направлении. Как показывает опыт Великой Отечественной войны, уничтожить такое количество машин сразу будет практически невозможно.
«Мы достаточно серьезно относимся к этим заявлениям блока НАТО и делаем все для того, чтобы, если такая бронетехника появится в руках киевского режима, она была нейтрализована на поле боя, как в ходе Сталинградской битвы и последующих сражений во время Великой Отечественной войны», — подытожил Юрий Кнутов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии сомневаются в необходимости поставок танков Leopard 2 на Украину из-за назревшей стратегической проблемы. Участники встречи на натовской базе Рамштайн так и не пришли к общему мнению.
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