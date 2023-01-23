Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки Турции по вступлению в НАТО

Турецкий лидер заявил, что «грязные акции» в Стокгольме оскорбляют не только мусульман, но и вообще всех людей.

Швеция может не ждать поддержки своей заявки на вступление в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме был сожжен Коран и прошли антиисламские акции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

По словам турецкого лидера, «грязные акции в Швеции» возле посольства Турции оскорбляют не только мусульман, но и вообще всех людей, а также права и свободы.

«Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что ждет от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с террористическими организациями и уважения религиозных чувств мусульман.

Датский политик и адвокат Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию «Жесткий курс», 21 января сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. На другой день граждане Турции устроили ответную акцию протеста у генконсульства Швеции в Стамбуле и сожгли шведский флаг.

Накануне турецкий МИД осудил факт сожжения Корана в шведской столице, а также решение властей Швеции, разрешивших провести «пропагандистскую демонстрацию» сторонникам запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Как сообщал 5-tv.ru, в апреле прошлого года беспорядки захлестнули несколько крупных городов в Швеции. Тогда ультраправые активисты решили устроить антиисламское шествие в городе Линчепинг, во время которого намеревались сжечь Коран.