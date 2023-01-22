Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО

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Иван Обухов
Иван Обухов 14

МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств меморандума по вступлению в НАТО

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В МИД Турции заявили, что осуждают решение шведских властей, которые разрешили провести «пропагандистскую демонстрацию» сторонникам запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Внешнеполитическое ведомство Турции решительно осудило факт сожжения Корана у здания посольства Турции в шведской столице.

«Мы самым решительным образом осуждаем акцию в Стокгольме. Она является открытым нарушением Швецией подписанного трехстороннего (также с участием Финляндии — Прим. ред.) меморандума (о вступлении в НАТО — Прим. ред.). Мы еще раз призываем Швецию предпринять конкретные шаги для выполнения обязательств по противодействию терроризму, закрепленных в меморандуме», — сообщается в заявлении, распространенном МИД Турции.

Ранее о том, что шведские власти должны предпринимать меры по предотвращению направленных против Турции акций и антиисламских выступлений заявил глава президентского управления по коммуникациям Фахреттин Алтун.

Алтун добавил, что выступление, организованное перед посольством Турции в Стокгольме, являет собой очередной пример пропагандистской деятельности Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Швеции сочли требования Турции для вступления страны в НАТО невыполнимыми.

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