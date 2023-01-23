Пентагон признал высокие потери украинских войск

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

РИА Новости: Пентагон признал большие потери украинских войск

Пентагон признал высокие потери украинских войск

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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В американском военном ведомстве считают, что США и их союзникам нельзя ослаблять военную поддержку Киева.

Украинские войска несут большие потери в боях с российской армией. Это признали в Пентагоне, сообщает РИА Новости.

«Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен», — цитирует агентство высокопоставленный военный источник.

При этом в Пентагоне уверены, что США и их союзникам сейчас нельзя ослаблять военную поддержку Киева.

Накануне The Washington Post вышла с публикацией о том, что многие жители населенных пунктов Западной Украины погибают в боях на востоке страны. В частности, в статье приводятся данные главы администрации поселка Новый Ярычев Львовской области Петра Соколовского, который заявил, что в боевых действиях участвует около 600 его земляков, большинство из которых уже числятся погибшими. При этом большое количество погибших украинских солдат привозят из Артемовска, который на Украине называют Бахмутом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины почти исчерпали свой мобилизационный резерв и начали отправлять на фронт пенсионеров и подростков.

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