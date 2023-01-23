Бесчеловечная оборона: Киев согнал в траншеи на фронте подростков и пенсионеров

Власти Украины практически исчерпали мобилизационный резерв, так что скоро все закончится, уверен политолог Вадим Евсеев.

Власти Украины практически исчерпали свой мобилизационный резерв, поэтому теперь отправляют на фронт пенсионеров и подростков. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на члена научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессора кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессора кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Вадима Евсеева.

«Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их становится меньше, они менее обучены. Подтаскивают пенсионеров. Подтаскивают молодых. Их военный потенциал подготовки уменьшается. Возрастные категории размываются», — рассказал политолог.

Для Киева ситуация складывается самым плачевным образом, считает Вадим Евсеев. Скоро ВСУ будет некого призывать.

«Я думаю, это скоро закончится. Но все зависит от того, насколько западные страны будут втягивать туда свои частные военные компании. Там наемников все больше и больше», — подытожил эксперт.

Это не первое упоминание о том, что власти Украины столкнулись с серьезными проблемами при мобилизации. Ранее командир группы «Викинг» заявил, что мобилизационный резерв Украины практически исчерпан. Осталось около 500 тысяч человек.

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказывал, что Киев недавно начал призывать в армию женщин и инвалидов. Нехватку мобилизационного ресурса он объяснил большим числом дезертиров из рядов ВСУ, а также миллионами уехавших из Украины гражданских.

Еще одна причина нехватки живой силы — огромные потери. Украинские военнопленные регулярно рассказывают, как командиры отправляли их на убой и оставляли без средств обороны. И это еще не все. Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный украинец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сложившим оружие сослуживцам.