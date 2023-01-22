В США заявили о большом числе жителей Западной Украины, погибших на фронте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 23

Washington Post: большое число жителей Западной Украины погибают на фронте

В США заявили о большом числе жителей Западной Украины, погибших на фронте

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Многие жители населенных пунктов Западной Украины погибают в боях на фронте. Об этом очевидцы рассказали американскому изданию The Washington Post.

По данным авторов материала, глава администрации поселка Новый Ярычев Львовской области Петр Соколовский заявил, что в боевых действиях на востоке Украины участвует порядка 600 жителей, большинство из которых уже числятся погибшими.

Директор школы села Неслухов Оксана Сервило сообщила об огромных потерях среди ее знакомых. Женщина отметила, что большое количество служивших ВСУ привозят из Артемовска.

«Погибают молодые люди, очень молодые люди. Это самое тяжелое для меня — так много моих знакомых умирает», — прокомментировала она.

Ранее глава совета администрации Запорожской области рассказал о насильственной мобилизации и массовых облавах в подконтрольной Украине части региона. Местная полиция тормозит запорожцев на дороге, вручает повестки и отправляет мужчин на фронт.

Ранее 5-tv.ru писал, что судьба западных территорий Незалежной уже решена, и украинцы прекрасно понимают их участь.

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