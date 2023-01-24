Возобновлено дело против экс-депутата, сбившего ребенка под Новосибирском

Эфирная новость 80

Прокуратура Новосибирской области обжаловала решение мирового суда.

Фото, видео: Depositphotos / Dziurek; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Резонансное дело о наезде народного избранника на шестилетнего мальчика под Новосибирском все-таки не удалось замять. Прокуратура настояла на новом рассмотрении.

Местный районный депутат Сергей Мамонтов в октябре прошлого года переехал ребенка на машине. Он тогда лишь вышел посмотреть на мальчика и не оказал тому никакой помощи. Это зафиксировали уличные видеокамеры.

Ребенок получил тяжелые травмы, но в состоянии шока сам дошел до дома — а потом оказался в реанимации.

Месяц назад уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон. Дело в том, что Мамонтов выплатил матери мальчика миллион рублей в качестве компенсации.

Самым неприятным для виновника этой истории стало исключение из партии и лишение мандата. Однако прокуратура оказалась недовольна таким поворотом событий. Впереди — слушания в апелляционной инстанции.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января

Последние новости

3:33
Садальского увезли в больницу на скорой
3:25
В Одессе на мужчин устроили облаву
3:15
Время обновления: китайский совет дня на вторник, 24 января
3:02
Федосей Весняк: как 24 января по древним традициям привлекали весну
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
2:50
Жена Игоря Николаева переживала за его развод с Наташей Королевой: «Я плакала!»

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Пиарщик-диверсант: «переобувшегося» Арестовича готовят к заброске на юго-восток
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
СМИ сообщают, что Тина Канделаки в третий раз стала матерью

Новости СМИ2