Звериный переполох: в Париже открылась неделя моды

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Одна из коллекций шокировала зрителей реалистичным изображением зверей.

Фото, видео: Reuters / GONZALO FUENTES; 5-tv.ru

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Модников и защитников животных шокировала весенняя коллекция, показанная на Недели моды в Париже.

На подиум вышли известные модели в нарядах с очень реалистичными чучелами зверей. Так, Ирина Шейк появилась в черном платье, а на плече красовалась огромная голова льва. Наоми Кэмпбелл вышла в шубе с мордой черного волка, а Шалом Харлоу в меховом платье со снежным барсом.

Дизайнеры рассказали, что вдохновились «Божественной комедией» Данте Алигьери, где встречаются все эти животные. Они уверяют, что при создании коллекции ни один зверь не пострадал.

 

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