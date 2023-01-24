В Новосибирске дотла сгорел пассажирский автобус

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В салоне автомобиля находились люди, чудом никто из них не пострадал.

Фото, видео: www.globallookpress.com / x99; 5-tv.ru

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В Новосибирске сгорел пассажирский автобус.

По словам очевидцев, густой черный дым от пожара распространился по всем окрестностям.

Пассажиры и водитель эвакуировались еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал.

А сам автобус, который выгорел полностью, пожарные потушили за четыре минуты.

По предварительной версии, причиной происшествию послужила неисправность газового оборудования.

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