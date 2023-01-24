В Новосибирске дотла сгорел пассажирский автобус

В Новосибирске сгорел пассажирский автобус.

По словам очевидцев, густой черный дым от пожара распространился по всем окрестностям.

Пассажиры и водитель эвакуировались еще до прибытия спасателей. Никто не пострадал.

А сам автобус, который выгорел полностью, пожарные потушили за четыре минуты.

По предварительной версии, причиной происшествию послужила неисправность газового оборудования.