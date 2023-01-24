Украинские националисты из танка атаковали город Алешки в Херсонской области

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 102

Когда ВСУ терпят неудачи на поле боя с российскими бойцами, то тренируются и отыгрываются на мирных жителях.

Украинские националисты из танка атаковали город Алешки в Херсонской области

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Танк украинских националистов обстрелял город Алешки в Херсонской области. Об этом сообщили 5-tv.ru в экстренных службах региона. В результате происшествия повреждены как минимум восемь частных домов. Есть ли жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — пока неизвестно.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера ВСУ выпустили по населенному пункту Алешки восемь снарядов из танка», — заявил источник.

В том числе сообщается, что из ствольной артиллерии ВСУ нанесли четыре удара по поселку Виноградное. Еще 16 боеприпасов украинские боевики выпустили по Голой Пристани. Помимо этого ночью националисты обстреляли Новую Каховку из американской гаубицы М777. Всего из этого оружия зафиксировано семь снарядов.

Также днем в Каховке заявили о повреждении газового провода после обстрела от украинских войск. По предварительной информации, целью атаки была больница, находящейся на территории при объекте.

Два дня назад сообщалось, что ВСУ атаковали музыкальную школу в Каховке. Из-за этого умерла ни в чем неповинная жительница региона. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой. Помимо этого в результате обстрелов сильно повреждены частные секторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий.

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