При обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 68

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

При обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий

Фото: Александр Река / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Повреждены несколько зданий, включая техникум, и линии электропередач. Об этом сообщили в администрации города.

«В результате обстрела разрушено два нежилых здания. Повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи. <….> Перебиты ЛЭП», — написали в Telegram-канале мэрии.

При этом власти отметили, что в результате обстрела мирные жители не пострадали. Специалисты уже проводят ремонтно-восстановительные работы.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили на Стаханов шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Недавно ВСУ атаковали Донецк — снаряды натовского калибра повредили детский сад. Также погиб местный житель.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал ужасающие кадры с места прилета украинских снарядов в Донецке.

-4° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
В Запорожской области сообщили о наступлении РФ по двум направлениям
14:28
У 14-летней девочки остановилось сердце на фуд-корте в Казани
14:17
При обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР повреждены техникум и несколько зданий
14:09
Разлюбила мужа? — Жену Зеленского раскритиковали за слова о нем
14:01
Тяжелая утрата: в Москве прощаются с режиссером Николаем Досталем
13:57
Настроила планов: как проходят израильские будни сбежавшей из РФ Пугачевой

Сейчас читают

Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
Байден мог бы завершить конфликт на Украине телефонной трубкой: с кем нужно поговорить?
Российские войска прорвали оборону ВСУ и подходят к Орехову — эксклюзивные кадры с передовой
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023