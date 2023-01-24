В Москве зафиксировали рост заболеваемости гриппом среди детей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

Коронавирус не вошел в число преобладающих сегодня циркулирующих респираторных вирусов.

В Москве зафиксировали рост заболеваемости гриппом среди детей

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

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В столичном регионе отметили рост случаев заражения гриппом среди детей. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Отмечается, что ситуация в целом стабильна.

Стало известно, что на третьей неделе января зафиксировано снижение показателей распространения гриппа и ОРВИ среди совокупного населения, взрослого населения, подростков старше 15 лет и среди детей до двух лет. Однако среди возрастной группы от трех до 14 лет число заболевших росло.

«В связи с возобновлением функционирования детских коллективов регистрируется рост заболеваемости среди детей 3-6 лет и 7-14 лет», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Чиновники добавили, что показатели за наблюдаемый период не превысили эпидемических пороговых величин для всех возрастных групп.

Также сообщается, что на данный момент циркулируют респираторные вирусы, среди которых самый распространенный — вирус гриппа. Второе место по числу выявлений занимает А (H1N1) 2009 — свиной грипп.

Кроме того распространенными являются инфекции негриппозной этиологии: РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

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