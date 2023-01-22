Метеоролог назвала самый холодный день в столичном регионе на грядущей неделе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 80

Метеоролог Позднякова: самым холодным днем в Москве на грядущей неделе будет 26 января

Метеоролог назвала самый холодный день в столичном регионе на грядущей неделе

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Погода

Атмосферное давление начнет понижаться постепенно.

Самые низкие температуры на следующей неделе в Москве ожидаются в четверг 26 января. Об этом ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала изданию «Вечерняя Москва».

«К четвергу атмосферное давление начнет понижаться, и в дневные часы температура составит порядка минус 3–5 градусов», — сообщила эксперт.

Метеоролог уточнила, что самой холодной ночью станет ночь вторника 24 января. Также, по словам Позняковой, грядущая неделя не принесет существенных осадков, однако в столице возможен небольшой снег.

Ранее 5-tv.ru писал, что весна в 2023 году может прийти раньше положенных сроков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» рассказал, что уже в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму.

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