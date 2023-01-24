В Петербурге шестилетняя девочка сломала позвоночник на батуте
Произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах.
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Шестилетняя девочка получила серьезные травмы в батутном центре на Выборгской набережной. В нашем распоряжении оказалось видео с камер наблюдения. Ребенок пытается сделать сальто, не докручивает и неудачно падает.
Сейчас девочка в больнице с компрессионным переломом двух позвонков. Ее ждет длительное восстановление. На два года под запретом спорт и физкультура, а также батуты, ролики, велосипед. По факту получения травмы ребенком проверку начала прокуратура.
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