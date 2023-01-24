Сценарист Герман Климов умер на 82-м году жизни

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Деятель культуры являлся родным братом кинорежиссера и народного артиста России Элема Климова.

Сценарист Герман Климов умер на 82-м году жизни

Фото: Сайт: Союз кинематографистов Российской Федерации; unikino.ru

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В новом 2023 году уходит все больше гениальных людей. Сегодня, 24 января, стало известно о смерти советского и российского сценариста, писателя, спортсмена Германа Климова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования», — говорится в сообщении.

Деятель искусства родился в 1941 году в Сталинграде. Являлся мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике, однако вскоре ее закончил и решил полностью посвятить себя кино. Уже в 1970 году вышел его кинофильм под названием «Спорт, спорт, спорт». Кстати, с 86 по 91 год Климов возглавлял Федерацию спортивного кино СССР, а с 88 по 91 был президентом Международной федерации спортивного кино и телевидения.

В числе сценариев, которые он написал: «Мужские игры на свежем воздухе» (1978), «Тактика бега на длинную дистанцию» (1978), «Прощание» (1978), «Ни шагу назад» (2003).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер советский и литовский писатель Григорий Канович.

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