Умер советский и литовский писатель Григорий Канович

Советский и литовский писатель Григорий Канович на 94-м году ушел из жизни. Прозаик умер 20 января в Израиле, где проживал с начала 1990-х. Об этом сообщило посольство Израиля в Литве.

«Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отраженный в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час», — сообщило посольство в социальной сети.

Президент Литвы также выразил соболезнования в связи с утратой.

«Мы потеряли великого деятеля литовской культуры. „…“ Канович значительно обогатил литературные пласты не только нашей страны, но и всего мира. „…“ Он был и всегда будет свидетелем гуманизма, человечности, правды и добра, а также уважения к ближнему», — президент Литвы Гитанас Науседа.

Последний раз Канович был в Литве около десяти лет назад, уже тогда ему было тяжело переносить путешествия из-за состояния здоровья.

Григорий Канович написал более 30 произведений: романы, сборники пьес, киносценарии, рассказы, стихи. Он также писал и на русском языке и занимался переводами.

Большинство мотивов в его творчестве посвящены судьбе литовских евреев. На эту тему Канович написал целую серию романов: «Слезы и молитвы дураков», «И нет рабам рая», «Свечи на ветру», «Козленок за два гроша», «Улыбнись нам, Господи».

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