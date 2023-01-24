«Вас не любят, меня — да!» — Анна Нетребко нахамила россиянам

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 310

Анна Нетребко ответила поклонникам из России на замечания по поводу ее жизни в Европе

«Вас не любят, меня — да!» — Анна Нетребко нахамила россиянам

Фото: Zuma / TASS

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость высказалась о том, как к ней относятся европейцы и снова оскорбила жителей России.

Оперная певица Анна Нетребко резко выразилась в сторону своих российских поклонников. На днях она посетила легендарный Венский бал и выложила много снимков с мероприятия.

Пользователи из России тут же задали вопрос знаменитости, насколько ей комфортно находиться в зале, переполненном европейцами с русофобской позицией.

Кто-то решил даже напомнить Нетребко о ее происхождении.

«Ань, ты же наша, кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стремно как-то за тебя», — написал один комментатор.

Это, видимо, очень разозлило Анну Нетребко, так как она сразу же ответила.

«Вас — нет, меня — да! Не все, но очень многие любят. И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани. Так что ваш стрем пусть с вами и останется», — написала певица.

К слову, чтобы не лишиться карьеры, гражданства Австрии и заработков, Нетребко уже давно осудила Москву публично. К тому же, ее муж тенор Юсиф Эйвазов назвал россиян «долбоящерами».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Нетребко попала под санкции Украины.

-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:23
Опасные прятки: мальчика случайно перевезли в контейнере в чужую страну
20:11
Теперь 37 заболеваний: Михаил Саакашвили заразился еще и коронавирусом
20:06
Золото дорожает на фоне ослабления доллара к мировым валютам
19:57
В Калининграде назвали провокацией планы Эстонии об особой зоне в Балтике
19:49
«Черная рада»: Алексей Арестович раскритиковал украинский гимн
19:41
«Наша богиня»: Анисина показала подросшую дочь от Джигурды

Сейчас читают

Никиту Михалкова выписали из больницы
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023