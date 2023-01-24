Знаменитость высказалась о том, как к ней относятся европейцы и снова оскорбила жителей России.

Оперная певица Анна Нетребко резко выразилась в сторону своих российских поклонников. На днях она посетила легендарный Венский бал и выложила много снимков с мероприятия.

Пользователи из России тут же задали вопрос знаменитости, насколько ей комфортно находиться в зале, переполненном европейцами с русофобской позицией.

Кто-то решил даже напомнить Нетребко о ее происхождении.

«Ань, ты же наша, кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стремно как-то за тебя», — написал один комментатор.

Это, видимо, очень разозлило Анну Нетребко, так как она сразу же ответила.

«Вас — нет, меня — да! Не все, но очень многие любят. И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани. Так что ваш стрем пусть с вами и останется», — написала певица.

К слову, чтобы не лишиться карьеры, гражданства Австрии и заработков, Нетребко уже давно осудила Москву публично. К тому же, ее муж тенор Юсиф Эйвазов назвал россиян «долбоящерами».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Нетребко попала под санкции Украины.