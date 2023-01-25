В Ростове появился свой «человек-паук»

В Ростове спасатели снимали с трубы подвыпившего мужчину

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительным данным, герой вирусного видео попал в непростую ситуацию из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Жители Ростова-на-Дону сегодня обсуждают появление в их городе своего человека-паука. Так там уже назвали героя этого происшествия, когда увидели его висящим на водосточной трубе. Он зацепился одеждой.

Он жив, уже на земле сотрудники МЧС пытались добиться от него, как он оказался в таком затруднительном положении. Но объяснить мужчина ничего не смог. На всякий случай его отправили в больницу.

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