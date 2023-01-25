Концерт Валерия Меладзе в Москве отменили, вместо него споет другой артист

После скандала с лозунгом украинских националистов выступлений артиста в России становится все меньше.

Концерт Валерия Меладзе в зале «Барвиха Luxury Village» 8 марта отменили, а точнее заменили. Представители площадки сообщили KP.RU, что по билетам на выступление Меладзе можно прийти и послушать Владимира Преснякова-младшего. Все места и цены остаются прежними, а если замена исполнителя не устраивает, билеты можно сдать и вернуть деньги. Издание отмечает, что публика не спешит отказываться от мероприятия. На данный момент в продаже всего несколько билетов по 50, 25 и 18 тысяч рублей.

Меладзе уже несколько раз оскандалился в связи со своей неоднозначной политической позицией. Он выступил против спецоперации РФ на Украине, но при этом после некоторой паузы продолжил работать в стране. Недавно на частном мероприятии в Дубае он снова блеснул — по прихоти зрителя поддержал лозунг националистов, видео просочилось в сеть. Оправдаться «нежеланием никого ненавидеть» не удалось, принципов артиста россияне так и не поняли.

Владимир Пресняков-младший выступит вместо Валерия Меладзе в Барвихе 8 марта. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

После инцидента активно распространялись слухи о переезде Валерия Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой и детьми в Дубай, но они не подтвердились. Его представления одно за другим отменяются — сначала в Новосибирске, потом в Иркутске, теперь и в столице. Остаются только шоу для обеспеченной публики на частных вечеринках за границей. На событие в Барвихе билеты продаются по цене до 70 тысяч рублей, гонорар бы вышел неплохой, но… Хотя организаторы шоу и не озвучивают причину отмены, она очевидна.

Владимир Пресняков в отличие от коллеги проявил патриотическую позицию. Его сын Никита, как известно, бежал в США, но папа даже не подумал его защищать. А минувшей осенью он собрал семитысячный «Крокус Сити Холл» на сольнике и пообещал все вырученные с продажи билетов деньги направить на нужды «ребят с передовой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Пресняков и его жена Алена Краснова живут и чем занимаются в Штатах.