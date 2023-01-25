Концерт Валерия Меладзе в Москве отменили, вместо него споет другой артист

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 750

В Москве отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был пройти 8 марта

Концерт Валерия Меладзе в Москве отменили, вместо него споет другой артист

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Читайте нас в: Дзен Новости

После скандала с лозунгом украинских националистов выступлений артиста в России становится все меньше.

Концерт Валерия Меладзе в зале «Барвиха Luxury Village» 8 марта отменили, а точнее заменили. Представители площадки сообщили KP.RU, что по билетам на выступление Меладзе можно прийти и послушать Владимира Преснякова-младшего. Все места и цены остаются прежними, а если замена исполнителя не устраивает, билеты можно сдать и вернуть деньги. Издание отмечает, что публика не спешит отказываться от мероприятия. На данный момент в продаже всего несколько билетов по 50, 25 и 18 тысяч рублей.

Меладзе уже несколько раз оскандалился в связи со своей неоднозначной политической позицией. Он выступил против спецоперации РФ на Украине, но при этом после некоторой паузы продолжил работать в стране. Недавно на частном мероприятии в Дубае он снова блеснул — по прихоти зрителя поддержал лозунг националистов, видео просочилось в сеть. Оправдаться «нежеланием никого ненавидеть» не удалось, принципов артиста россияне так и не поняли.

Владимир ПресняковВладимир Пресняков-младший выступит вместо Валерия Меладзе в Барвихе 8 марта. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

После инцидента активно распространялись слухи о переезде Валерия Меладзе с женой Альбиной Джанабаевой и детьми в Дубай, но они не подтвердились. Его представления одно за другим отменяются — сначала в Новосибирске, потом в Иркутске, теперь и в столице. Остаются только шоу для обеспеченной публики на частных вечеринках за границей. На событие в Барвихе билеты продаются по цене до 70 тысяч рублей, гонорар бы вышел неплохой, но… Хотя организаторы шоу и не озвучивают причину отмены, она очевидна.

Владимир Пресняков в отличие от коллеги проявил патриотическую позицию. Его сын Никита, как известно, бежал в США, но папа даже не подумал его защищать. А минувшей осенью он собрал семитысячный «Крокус Сити Холл» на сольнике и пообещал все вырученные с продажи билетов деньги направить на нужды «ребят с передовой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Пресняков и его жена Алена Краснова живут и чем занимаются в Штатах.

-3° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
Удача, как кролик, — быстро убегает. Китайский совет дня на среду, 25 янв...

Последние новости

3:55
Из-за болезни Садальского спектакль в Мурманске перенесли
3:37
Путин и Зеленский не разговаривали уже несколько лет
3:22
Избил и пытался утопить: Конора Макгрегора обвиняют в нападении на женщину
3:14
«И дожить не успел, мне допеть не успеть»: 12 главных хитов Владимира Высоцкого
3:12
Татьянин день: какой древний способ 25 января поможет исполнить желание
3:12
Удача, как кролик, — быстро убегает. Китайский совет дня на среду, 25 января

Сейчас читают

Судебный представитель рассказал о проблемах Киркорова с недвижимостью
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023