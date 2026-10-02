«За живое»: Саграда и «Соль Земли» представят новую программу

Саграда и «Соль Земли» представят новую программу

Долгожданные концерты корифеев российского рэпа. Артем Саграда и группа «Соль Земли» совсем скоро выступят в обеих российских столицах.

Программа «За живое» включает как песни из нового альбома «Гарнизон», так и композиции, которые принесли музыкантам славу. Секрет популярности Артем Саграда объясняет просто.

«Это как бы бытие, данное нам в ощущениях, то есть я передаю в своих текстах то, как я воспринимаю окружающую действительность. И это резонирует с восприятием довольно большого количества людей, поэтому люди приходят на наши концерты, на наши выступления», — сказал рэп-исполнитель Артем Саграда.

Кстати, в работе над новым альбомом группы приняли участие и другие легендарные музыканты. Лидер «Алисы» Константин Кинчев, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов и рок-бард Бранимир.

Артем Саграда и «Соль Земли» ждут москвичей 20 октября в клубе «16 Тонн», а петербуржцев — 21 октября в клубе Douglas.

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