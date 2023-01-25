Кенгуру устроили дуэль из-за «дамы сердца» и напугали туристов
Австралийский отдых мог завершиться случайными травмами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / y60; 5-tv.ru
Размеренный отдых туристов австралийского кемпинга прервали кенгуру. Не обращая внимания на отдыхающих, животные устроили посреди лагеря настоящую битву. Две мускулистые особи сначала толкались на склоне, а потом так увлеклись поединком, что свалились прямо на палатку отдыхающих.
К счастью, в ходе поединка, пострадала только нервная система туристов. Причиной кенгуриной дуэли, предположительно, стал конфликт из-за женской особи.
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