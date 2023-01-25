Как выглядит могила и памятник Высоцкого спустя почти 43 года после его смерти

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 146

На могиле и памятнике Владимира Высоцкого в Москве лежат розы от поклонников

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Знаменитого музыканта уже давно нет в живых, но его творчество актуально до сих пор.

Сегодня день рождения знаменитого советского музыканта, поэта и актера Владимира Высоцкого. Ему бы исполнилось 86 лет, однако 25 июля 1980 года артист скончался. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, а также в честь певца в 1995 году воздвигли памятник на Страстном бульваре. Как теперь, спустя десятки лет, выглядят оба монумента? В распоряжении 5-tv.ru оказались видеоматериалы.

Что касается могилы легендарного поэта, то там стоит огромный памятник из позолоченной бронзы. На кадрах видно, что музыкант изображен в полный рост в особенном обличье: будто вырывается из факела пламени, окутанный смирительной рубашкой. За плечами у фигуры — гитара, которая всегда сопровождала артиста при жизни.

Силуэт знаменитости установлен в центре квадратной подставки, выполненной из камня. На передней грани можно прочитать имя и годы жизни Высоцкого, они выгравированы золотыми буквами. Сам участок могилы выложен тротуарной плиткой и огражден гранитными столбами.

На могиле у вокалиста видны свежие цветы. Многочисленные поклонники каждый день посещают место погребения и кладут гвоздики, розы и другие букеты в память поэту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

А как же выглядит памятник Высоцкому на Страстном бульваре? Это важное изваяние открыли в 15-ю годовщину смерти Высоцкого, в июле 1995 года, автором проекта оказался скульптор Геннадий Распопов. Набросок легендарного артиста ваятель сделал еще в 1979 году, когда поэт уже находился в зените славы.

Сейчас сооружение выглядит не менее велико и грандиозно, чем в 95-году. На кадрах видно, что фигура музыканта стоит прямо, раскинув руки и обратив взгляд в небеса. За спиной у бронзового Высоцкого висит гитара. Также скульптура напоминает человека, который расправил крылья и готовится к большому полету. На подставке для памятника лежат красные розы. Кто-то из поклонников, видимо, оставил в память о любимом кумире.

Ранее 5-tv.ru публиковал историю первой любви Владимира Высоцкого.

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