Страсть, скандал, потеря: история первой любви Владимира Высоцкого

Даже замужество девушки не остановило знаменитого музыканта, он все равно ее добился. Артист сам начал красивые отношения и, по сути, все сам разрушил.

Сегодня легендарному певцу, актеру и поэту Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 85 лет, а его первой жене Изе — 86 лет, но тремя днями ранее. Она была единственной возлюбленной артиста, которая взяла фамилию музыканта и даже оставила ее после развода.

Из влюбленности в любовь

Первая встреча артистов произошла в Школе-студии МХАТ, тогда Владимиру было 18, а ей 19. Это был милый, забавный и очаровательный юноша, который влюбился в не менее прекрасную, но уже замужнюю Изу. После первого курса она вышла за «хорошего парня» Юру Жукова, однако любовь закончилась из-за расстояния, супруги жили в разных городах. Да и Вовочка (так звали Высоцкого студенты — Прим. ред.) не оставлял попытки завоевать сердце выбранной дамы.

«Он вел себя так, будто я не замужем и до нашей встречи ничего не было», — приводит слова актрисы издание aif.ru.

Все изменилось после дипломного спектакля Изы, в котором Володя играл бессловесного солдата. Тогда двое по-настоящему сблизились, симпатичный студент всегда находился рядом с новой знакомой, они постоянно разговаривали, могли гулять до самого утра. Владимир часто наведывался к Изе с мамиными блинчиками и создавал для красавицы настоящую сказку.

Однажды находчивый студент собрал вещи подруги и перевез на Первую Мещанскую. Там он жил вместе с мамой и отчимом. Новоиспеченная пара поселилась в проходной комнате, где все было слышно и видно. В любое время могли пройти нежданные гости в виде родственников, поэтому возлюбленным приходилось соблюдать тишину.

Впрочем, это не делало их жизнь менее радостной. Любимая женщина делала певцу немудреный завтрак, а тот всегда был доволен трапезой. По словам Изы, Володя был нежным и внимательным, постоянно приговаривал: «не распусти волосики!» и всегда любовался чарующей спутницей.

Семейная жизнь

«Он звал меня Изулей, а я его — Волчонком. <…> Жизнь с Володей была легкой, солнечной, несмотря на то, что жили мы неустроенно, „за ширмой“, без денег. Мы часто ссорились: так упоительно наговорить кучу слов, высказать все и даже больше, чем „все“, выбежать из дома и сесть в такси: „Прямо, пожалуйста!“ И при этом знать, что следом уже гонит в такси Володя», — рассказывала актриса.

Когда Иза получила диплом, то уехала в Киевский театр имени Леси Украинки. Потом звезда узнала, что ждет ребенка. Правда, малыш от Владимира, а замужем артистка за другим человеком. Тем более, жизнь только начинается, нужно заняться карьерой и собой. Иза была в шоке и долго не могла решить, как поступить дальше. В итоге мысли об аборте победили, знаменитость избавилась от ребенка. Позже женщина подала на развод, хотя в те времена добиться такой процедуры было очень непросто.

Изольда с Владимиром поженились 25 апреля 1960 года. Молодая семья наконец была счастлива, они мечтали о работе в московском театре, даже пытались там замолвить словечко друг за друга. Однако грандиозным планам помешало внезапное, но уже знакомое Изе положение — беременность. После этой новости красавица точно решила рожать, ведь теперь замужем за любимым человеком, ничего не может помешать их счастью.

Разлука

Увы, все оказалось не так идеально, как представляла себе молодая артистка. Мама новоиспеченного супруга тогда рассталась со вторым избранником и не собиралась становиться бабушкой в 45 лет. Это была строгая и очень суровая женщина, любила наследника, но держала его в ежовых рукавицах. Иза регулярно спорила со свекровью, стресс и тревога сделали свое дело — у актрисы случился выкидыш.

Казалось, так и не ставшая мамой девушка совсем отчаялась, однако новая надежда появилась из ниоткуда. Вдруг Изольде предложили работу в ростовском театре. Володя стоял на коленях перед женой, умолял ее не покидать дом. Увы, избранница выбрала иной путь. Хоть разлука и была вынужденной, чтобы построить карьеру, юный Высоцкий места себе не находил.

Они постоянно писали письма друг другу, могли устроить короткие встречи, ради которых были готовы тратить последние гроши на ночной поезд или самолет. Денег совсем не хватало, а чтобы заплатить за дорогу к любимой, Владимир снимался в массовке и разгружал вагоны. Оба супруга мечтали о будущем, продолжали строить планы и считали дни до очередного свидания.

Разбитое сердце

Однако даже у красивой истории бывает грустный конец. Все изменилось после неожиданного звонка Изольде. Подруга сообщила, что некая актриса Людмила Абрамова ждет ребенка от Высоцкого. Жена сразу позвонила супругу с вопросами. Оказалось — правда. У Изы тогда весь мир перевернулся. Простить благоверного артистка так и не смогла. Она быстро дала разрешение на развод и выписалась из его квартиры. Это был самый тяжелый момент в ее жизни.

Процедура расторжения брака была очень долгой. За это время Изольда уже родила дочь, однако малышка умерла через три дня. У Абрамовой тем временем появились сыновья Аркадий и Никита.

Только в 1965-м году все более менее устаканилось. Музыкант и актриса официально развелись, тогда бывшая Высоцкого родила сына Глеба. При разводе ее спросили в ЗАГСе: «Фамилию оставляете?» Владимир попросил оставить. Поэтому и Глеб стал Высоцким, хотя сыном его не являлся.

Иза Константиновна пережила Высоцкого на 38 лет. За свою карьеру артистка работала в разных театрах, но в итоге осталась в самом романтическом месте — Нижнетагильском драмтеатре. В нем она играла почти 50 лет. Иногда, уже после развода, Иза видела бывшего мужа. Она всегда понимала, что если у нее что-то случится, то Владимир непременно поможет. Он способен дарить любовь и защищать тех, кого любит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что квартиру, где жил Высоцкий, будут сдавать за 20 тысяч рублей в сутки.