Замглавы МИД Украины Мельник потребовал у НАТО истребители

Не успел Запад выделить танки, как киевские дипломаты начали выпрашивать еще больше военной техники. Замглавы МИД Украины Алексей Мельник — еще в недавнем прошлом посол в Германии — потребовал предоставить ВСУ боевые самолеты.

По его словам, теперь Запад должен сколотить для Киева мощную коалицию истребителей — в которую войдут F-16, F-35 и другая авиатехника. В ответ на решение о поставке танков Мельник пообещал устроить алкогольную вечеринку.

«Йии-ха! Сегодня я напьюсь. Моим любимым немецким пивом. Я просто блаженно счастлив! Пью за ваше здоровье, мои дорогие друзья в Германии и во всем мире! И спасибо за всю вашу огромную помощь», — написал Мельник в Twitter.

Еще совсем недавно дипломат не питал такую симпатию к немцам. Он умудрился оскорбить даже Олафа Шольца. Эти выходки в итоге привели к увольнению Мельника с должности посла.