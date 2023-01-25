Они не пройдут: ВС РФ пресечена попытка высадки диверсантов ВСУ под Херсоном

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 78

Минобороны: российские артиллеристы пресекли высадку диверсантов ВСУ на Днепре

Они не пройдут: ВС РФ пресечена попытка высадки диверсантов ВСУ под Херсоном

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Украинские неонацисты покидают позиции под натиском российской армии, которая использует всевозможные инновационные вооружения.

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра пресечена российскими артиллеристами на херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, авиационные удары российских войск поразили вражеские резервы до ротной тактической группы в районе населенного пункта Николаевка.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты», — сказал Конашенков.

До этого в Минобороны РФ заявили о контроле над Соледаром. Спецоперация России по защите Донбасса, начатая в феврале 2022 года, продолжается. Неонацисты покидают позиции под натиском российской армии, которая использует всевозможные инновационные вооружения. Конечная цель спецоперации — уничтожение радикалов и прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия победит в противостоянии с Западом.

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