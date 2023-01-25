Они не пройдут: ВС РФ пресечена попытка высадки диверсантов ВСУ под Херсоном
Минобороны: российские артиллеристы пресекли высадку диверсантов ВСУ на Днепре
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Украинские неонацисты покидают позиции под натиском российской армии, которая использует всевозможные инновационные вооружения.
Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра пресечена российскими артиллеристами на херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Кроме того, авиационные удары российских войск поразили вражеские резервы до ротной тактической группы в районе населенного пункта Николаевка.
«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты», — сказал Конашенков.
До этого в Минобороны РФ заявили о контроле над Соледаром. Спецоперация России по защите Донбасса, начатая в феврале 2022 года, продолжается. Неонацисты покидают позиции под натиском российской армии, которая использует всевозможные инновационные вооружения. Конечная цель спецоперации — уничтожение радикалов и прекращение геноцида гражданских со стороны киевской власти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия победит в противостоянии с Западом.
- 25 янв
- Балицкий сообщил о подготовке ВСУ контрнаступления на запорожском направлении
- 25 янв
- Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2
- 25 янв
- Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении
- 25 янв
- Жесткий контроль: как боевые вертолеты ВС России работают над Угледаром
- 25 янв
- Украина официально подтвердила потерю Соледара
- 25 янв
- Под Угледаром горят позиции ВСУ — эксклюзивные кадры
- 25 янв
- Зеленский ужесточил наказания военным за невыполнение приказа
- 25 янв
- Курганский боец объяснил, почему не берет трофейное оружие боевиков ВСУ
- 25 янв
- В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
- 25 янв
- Власти Запорожской области сообщили о срыве наступления ВСУ
Читайте также
86%
0.12 74.69
-0.04
Нашли ошибку?