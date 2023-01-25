«Такая еда нам не нужна»: Собчак на Алтае сравнили с супом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 577

Ксению Собчак сравнили с Волочковой из-за фото в купальнике в бане на Алтае

«Такая еда нам не нужна»: Собчак на Алтае сравнили с супом

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Неужели светскую львицу окружает стена невнимания, и красавица ищет способы подзадорить аудиторию?

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вдруг сменила строгие фото бизнесвумен на яркую, грациозную, фигуристую леди. Светская львица опубликовала весьма необычные снимки в соцсетях. Красавица в бордовом купальнике нежилась в бане под открытым небом. Под постом звезда рассказала о приятном отдыхе на Алтае.

«Всегда мечтала посмотреть не только на летний Алтай, но и на зимний. Какая же у нас огромная и красивая страна», — написала Собчак в соцсетях.

Некоторые поклонники звезды поддержали ее, а другие обратили внимание вовсе не на патриотические восхищения телеведущей. Кто-то оценил фигуру знаменитости — для своих 37 лет Ксения Анатольевна очень хорошо сохранилась. А многие не оценили такой откровенности в личном блоге и сравнили блондинку с балериной Анастасией Волочковой, которая славится эпатажными фото и купаниями в банях. Тем более, из-за странной ванны в форме большой чашки или даже бочки тело журналистки выглядит как еда в миске супа.

«Кто круче, Волочкова или Собчак?»;

«Без шпагата не то»;

«Только, пожалуйста, на шпагат не садись»;

«Эх, Волочкова»;

«Джигурда рядом?»

«Такая еда нам не нужна», — посмеялись подписчики.

Судя по всему телеведущая сейчас хорошо проводит время, а ведь еще недавно была в унылом настроении. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак с сожалением рассказала о новогодних планах.

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