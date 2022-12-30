«Нет настроения»: Ксения Собчак с сожалением рассказала о новогодних планах
Ксения Собчак пожаловалась на отсутствие праздничного настроения
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Уходящий год оказался непростым для знаменитости: журналистку преследовали неудачи с работой.
В беседе с подписчиками в своем личном Telegram-канале журналистка Ксения Собчак откровенно рассказала, что впервые будет отмечать Новый год дома. При этом у нее совершенно нет соответствующего настроения.
«У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей. В первый раз в жизни так отмечаю праздник, честно говоря», — поделилась эмоциями Ксения Собчак.
При этом светская львица тяжело переживает историю с задержанием коллег Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. До этого Собчак принесла ему извенения от своего лица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал обстоятельства, при которых выяснилось, что Ксения Собчак имеет израильское гражданство. При этом журналистка призналась, что не собирается покидать Россию.
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