Напряглись все страны НАТО: фрегат «Адмирал Горшков» «пошумел» на учениях

Появление российского корабля в Атлантическом океане вызвало сильное напряжение на Западе.

Российский фрегат «Адмирал Горшков» отработал применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Северной Атлантике. И хотя учения проходят в нейтральных водах, да и сами пуски пока лишь электронные, страны НАТО напряжены, ведь их военные объекты в зоне досягаемости уникальных боеголовок.

За маневрами наблюдал корабль британского ВМФ, а французский флот поднял в небо вертолет. Уже в феврале «Адмирал Горшков» направится к югу Африки, где примет участие в своих первых совместных учениях с силами ЮАР и Китая.