Напряглись все страны НАТО: фрегат «Адмирал Горшков» «пошумел» на учениях
Российский фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Появление российского корабля в Атлантическом океане вызвало сильное напряжение на Западе.
Российский фрегат «Адмирал Горшков» отработал применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Северной Атлантике. И хотя учения проходят в нейтральных водах, да и сами пуски пока лишь электронные, страны НАТО напряжены, ведь их военные объекты в зоне досягаемости уникальных боеголовок.
За маневрами наблюдал корабль британского ВМФ, а французский флот поднял в небо вертолет. Уже в феврале «Адмирал Горшков» направится к югу Африки, где примет участие в своих первых совместных учениях с силами ЮАР и Китая.
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