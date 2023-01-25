Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 128

В Вашингтоне заявили, что тактика и стратегия российских военных постоянно эволюционируют. Украинские боевики больше не смогут держаться без нового оружия.

Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. Его слова процитировала администрация Белого дома.

«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», — сказал Джо Байден во время своей речи в Белом доме.

По его словам, очередной виток эскалации конфликта предвещает приближающаяся весна. Украина уже запросила у США вооружения для наступательных действий. В ответ на это Вашингтон планирует поставить Киеву сотни единиц бронетехники и танков.

«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону», — анонсировал поставки президент США.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что ожидают также и усиления наступательных операций России. Это произойдет в ближайшие недели и месяцы.

План США об отправке танков Abrams на Украине — провален по технологическим аспектам. Об этом 24 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе переоценивают потенциал боевиков ВСУ.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

На Западе военную кампанию России назвали «вторжением». Входящие в НАТО страны и их союзники усилили военную и финансовую поддержку Украины. Поставляемые вооружения активно уничтожают российские военные.

Так, ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили западную бронетехнику ВСУ из ПТРК «Корнет», а также публиковал видео с подбитыми машинами.

Тема:
Спецоперация
25 янв
СМИ сообщили о взрывах в Запорожской области
25 янв
Обещал убить дракона, но стал им: какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии
25 янв
«Медленная смерть»: экс-депутат Рады предрек будущее Зеленского
25 янв
Колокольцев вспомнил историю Иуды, говоря о поведении Киева
25 янв
Балицкий сообщил о подготовке ВСУ контрнаступления на запорожском направлении
25 янв
Кабмин ФРГ намерен отправить Украине дополнительную помощь вместе с танками Leopard 2
25 янв
Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении
25 янв
Жесткий контроль: как боевые вертолеты ВС России работают над Угледаром
25 янв
Они не пройдут: ВС РФ пресечена попытка высадки диверсантов ВСУ под Херсоном
25 янв
Украина официально подтвердила потерю Соледара
-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Крымский астроном-любитель открыл астероид: подойдет к Земле ближе, чем Луна
21:55
В США анонсировали новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов
21:45
Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ
21:34
«Наследственная патология»: генетик объяснил опасность близкородственных связей
21:23
«Дефицит есть, но все компенсируется»: в России наращивают производство лекарств
21:11
«Интер РАО» смогло полностью компенсировать остановку экспорта в Евросоюз

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
Обещал убить дракона, но стал им: какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023