ПТРК «Корнет» союзных сил разнесли западную бронетехнику ВСУ — видео
Союзные силы продолжают подавлять попытки националистов совершать контрнаступление.
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Между тем, оружие, которое Запад уже отправил на Украину, ВСУ стремительно теряют в боях. На опубликованных кадрах видно разбитую бронетехнику украинской армии. Ее уничтожили наши десантники, танкисты и артиллеристы.
Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» также разгромили скопление тяжелой техники противника. Отметим, что ПТРК используют не только по их прямому назначению, но и против пулеметов и снайперов противника. До этого корреспондент Александр Сафиуллин побывал на одной из операции и показал, как «Корнет» работает против украинских боевиков.
В октябре этого года в Минобороны РФ сообщили о сорванной российскими военными атаке ВСУ под Херсоном. Тогда расчеты ПТРК «Корнет» и «Штурм-С» подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ мастерски уничтожают «Корнетами» пункты ВСУ.
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