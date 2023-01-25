Страшное время: Валерия раскрыла предсмертное желание Иосифа Пригожина

Знаменитость уже думала, что снова останется без мужа.

Одна из крепких пар звезд российского шоу-бизнеса певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин поделились в одной из передач на федеральном канале шокирующей новостью: муж артистки недавно был при смерти. Историю из жизни популярной российской певицы приводит издание Passion.ru.

Исполнительница вспомнила слова Пригожина, которые он ей сказал, когда действительно думал, что умирает.

«Ты знаешь, если я умру, ты замуж официально не выходи — обманут, обдерут как липку», — сказал Иосиф Пригожин своей возлюбленной.

Как оказалось, недавно у продюсера обнаружились серьезные проблемы со здоровьем и коронавирус, во время которого из-за осложнений он вынужден был пройти несколько курсов лечения гормональными препаратами.

По словам знаменитости, ее муж уже готов был отойти в мир иной и начал объяснять ей, как жить без него. Однако все обошлось. Сейчас супруги просто со смехом вспоминают эту историю.

Первый брачный союз Валерии продлился всего два года. Ее избранником был музыкант Леонид Ярошевский, вместе с ним будущая звезда переехала в Москву из Саратова и поступила в Институт Гнесиных. Вторым супругом стал продюсер Александр Шульгин, ему исполнительница родила троих детей.

Развод был громким, Валерии пришлось бороться за право воспитывать наследников — Анну, Артемия и Арсения. Не раз в прессе обсуждалось домашнее насилие и атмосфера страха, царившая в доме звезд на протяжении десяти лет из-за тиранства Шульгина. Через два года после расторжения этого брака артистка пошла под венец с Пригожиным.

Дети подарили паре уже двоих внуков. У сына Валерии родилась дочь в 2021-м, а у дочери Пригожина — сын в 2022-м. Продюсер растил наследников супруги как родных, общих у них не появилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Валерия отказалась брать фамилию Пригожина после замужества.