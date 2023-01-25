Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран

Ряд стран Европы нацелен на обслуживание национальных интересов третьих стран вместо своих. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами в МГУ, приуроченной к Татьяниному дню.

«Эти элиты часто обсуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», — сказал Путин.

При этом после откровения студентки Дарьи Семеновой, которая рассказала, что после начала спецоперации ей, учащейся в Австрии, предложили подписать бумагу о том, что она поддерживает Украину, Путин отметил, несмотря на то, что политические элиты нацелены на интересы третьих стран, «простые» граждане страны по-прежнему относятся к России доброжелательно и по-дружески.

Ведь РФ, как правопреемник Советского Союза, выступала гарантом нейтралитета республики. По словам Путина, многие австрийцы помнят историю и благодарны России.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как прошел визит Владимира Путина в МГУ, а также о темах его разговоров со студентами.