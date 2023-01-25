Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Российский лидер на встрече со студентами отметил — отношение «простых» австрийцев к России по-прежнему доброжелательное и дружеское.

Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран

Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow

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Ряд стран Европы нацелен на обслуживание национальных интересов третьих стран вместо своих. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами в МГУ, приуроченной к Татьяниному дню.

«Эти элиты часто обсуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», — сказал Путин.

При этом после откровения студентки Дарьи Семеновой, которая рассказала, что после начала спецоперации ей, учащейся в Австрии, предложили подписать бумагу о том, что она поддерживает Украину, Путин отметил, несмотря на то, что политические элиты нацелены на интересы третьих стран, «простые» граждане страны по-прежнему относятся к России доброжелательно и по-дружески.

Ведь РФ, как правопреемник Советского Союза, выступала гарантом нейтралитета республики. По словам Путина, многие австрийцы помнят историю и благодарны России.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как прошел визит Владимира Путина в МГУ, а также о темах его разговоров со студентами.

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Путин раскритиковал европейские элиты за обслуживание интересов третьих стран

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