В эфире, вопреки всему: как работало радио во время блокады Ленинграда

Сигналы воздушной тревоги, оповещения об артобстрелах и, конечно, все главные новости с фронта во времена блокады — ленинградцы получали из репродукторов. Незабываемый голос Ольги Берггольц предупреждал горожан о смертельной опасности, но чаще — ясно давал понять: они живы. Город жив. И победа обязательно будет за ними.

Увидеть знаменитую студию блокадного радио можно будет на выставке, которая открывается в «Ленрезерве». Одним из первых экспозицию увидел корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Блокадный метроном звучит из воссозданной студии — той самой, из которой каждый день во время войны вещали ленинградские дикторы. К этому звуку жители города прислушивались как к сердцу.

«Когда удары метронома учащались он звучал 160-180 ударов в минуту это сопровождалось воем электрических сирен люди понимали что надо спускаться в бомбоубежище», — отметила замруководителя патриотического объединения «Ленрезерв» Елена Буянова.

Пульт, микрофоны и другая аппаратура в студии подлинные. Предметы из коллекции Дома радио — важное дополнение экспозиции Ленрезерва. Часть из них переданы на экспонирование сотрудниками дома радио, которые бережно сохранили их.

«Это уникальный экспонат, шоринофон, ленинградское изобретение, можно сказать наш первый диктофон. Именно шоринофоном корреспонденты дома радио ехали на фронт и записывали свои репортажи», — пояснила Буянова.

В центре экспозиции за столом Ольга Берггольц — голос блокадного радио. Уникальный образ создан стараниями сотрудников патриотического объединения «Ленрезерв».

«Репродукторы их еще называли черные тарелки были практически в каждой квартире. Приемников у жителей не было. Их пришлось сдать, чтобы не настроить случайно на волну фашистской пропаганды», — показал корреспондент Алексей Полторанин.

Ленинградское радио в годы блокады словно дорога жизни, проложенная не по льду, а в эфире. Все 900 дней оно не прекращало вещания ни на минуту, доказывая всему миру, что город жив и победа обязательно будет. На казарменное положение радиокомитет и сотрудники радио, прежде всего техперсонал перешли сразу после начала войны.

«Стали создавать батальоны связи и один из батальонов возглавил Палладин Петр Александрович, он возглавлял и радиовещательный узел. Под его началом работал уникальный коллектив, мужественные стойкие люди, благодаря которым слушали радио каждый день», — отметила замруководителя патриотического объединения.

На стене схема объектов радиосвязи блокадного Ленинграда, ее называют еще картой Палладина. Вот на ней отмечен буддистский храм — здесь открыли еще один радиоузел, антенну аккуратно замаскировали. Когда закончилась война, в руки попали немецкие карты — фашисты хотели уничтожить радиостанцию, но не смогли, били по соседнему парку.

«С наступлением темноты прекращали вещание на средних и длинных волнах, переходили на резервное вещание. Буквально за 5 дней проложили кабель от главного кабеля ответвление к городской телефонной станции и вещали по этим проводам», — добавила Елена Буянова.

Радио слушали повсюду — на фронте, в глубоком тылу, в оккупированных поселках и селах, на Невском проспекте у громкоговорителей собирались толпы. Репродукторы звучали в больницах и на фабриках.

«Рабочие здесь находились круглосуточно, с начала блокады в городе не было электричество, не работали котельные, не было тепла радио конечно вдохновляло, воодушевляло рабочих, каждый надеялся что вот-вот, скоро закончится страшный период в жизни Ленинграда», — отметила директор музея Обуховского завода Олеся Дранишникова.

Подвигом был выход в эфир и ленинградских дикторов. Работали они в тяжелейших условиях — под бомбежками, в холод и голод, без сна и перерыва на отдых, до последнего вздоха — умирали прямо перед микрофонами. Диктор Нина Чернявская с трагичной судьбой. В начале войны она потеряла мужа, позже не стало и 13-летнего сына — отвезя ребенка в морг на следующий день она вернулась в эфир.

«Внимание, говорит Ленинград! Слушайте последние новости», и тут она в окне увидела ужас техника Воробьева и поняла, что сказала что-то не то и догадалась. Последние новости значит новостей больше не будет», — вспоминала Буянова.

О неудачах и победах на фронте, репортажи с передовой, опровержения фашисткой пропаганды, что город разрушен. Блокадное радио вещало на весь Советский Союз.

Отсюда и все услышали седьмую симфонию Шостаковича — это были минуты полного затишья — оркестровый пульт и оригинальный титульный лист партитуры тоже в числе экспонатов временной экспозиции.