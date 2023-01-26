Жительница Петербурга нашла человеческую ногу на севере города

Останки лежали неподалеку от улицы Добровольцев.

Петербурженка нашла человеческую ногу во время прогулки в парке на севере города, сообщают правоохранительные органы. Останки лежали в овраге неподалеку от улицы Добровольцев.

При обнаружении части тела женщина сразу сообщила в полицию. По приезде разведочная группа нашла и другие части тела.

Останки принадлежат мужчине возрастом около 40–45 лет, остальные части тела выловили изо льда реки Ивановки примерно в 30 метров от населенного пункта на проспекте Народного Ополчения. Труп отправили в морг для установления причин смерти.

Обстоятельства убийства расследуются.

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Ранее 5-tv.ru писал, что в следственный комитет Санкт-Петербурга расскрыли дело почти 30-летней давности. В 1995 году в квартире Петербурга был обнаружен труп Александра Б. с пулевым ранением в голову. Следственному комитету наконец-то удалось найти предполагаемых убийц.