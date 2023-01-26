Из зоомагазина в Ленобласти украли кота-старожила

Жители Петербурга и Ленобласти встревожены бессердечным ограблением. Кота, жившего несколько лет в одном из строительных магазинов города Кудрово, похитил неизвестный, одетый во все черное.

Нестандартное преступление точно не было случайностью, ведь, судя по записи камер, мужчина целенаправленно пришел за животным. Отыскав кота, он взял его на руки и спешно покинул торговый зал. Беда еще и в том, что питомец нездоров и нуждается в особенном питании, а потому владельцы переживают за его судьбу и просят откликнуться всех, кто узнал похитителя.