Из зоомагазина в Ленобласти украли кота-старожила

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Неизвестный был одет во все черное. За здоровье животного переживают.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Christian Heinrich; 5-tv.ru

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Жители Петербурга и Ленобласти встревожены бессердечным ограблением. Кота, жившего несколько лет в одном из строительных магазинов города Кудрово, похитил неизвестный, одетый во все черное.

Нестандартное преступление точно не было случайностью, ведь, судя по записи камер, мужчина целенаправленно пришел за животным. Отыскав кота, он взял его на руки и спешно покинул торговый зал. Беда еще и в том, что питомец нездоров и нуждается в особенном питании, а потому владельцы переживают за его судьбу и просят откликнуться всех, кто узнал похитителя.

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