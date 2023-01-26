Помощница Нелли Кобзон объяснила причину нахождения звезды в больнице

Нелли Кобзон оказалась в стенах одного из медучреждений Москвы. Изначально появилась информация, что 72-летнюю вдову народного артиста СССР госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ситуацию прокомментировала ее помощница, сообщает ТАСС.

Оказалось, что Нелли Кобзон проходит плановое медицинское обследование. Ее состояние здоровья не вызывает опасений.

«Нелли Михайловна проходит обычное плановое обследование. Все нормально», — заверила помощница Кобзон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед тем, как обратиться в больницу Нелли Кобзон якобы столкнулась с затянувшимся недомоганием и слабостью.