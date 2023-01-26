Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 3 568

Нелли Кобзон попала в больницу с жалобами на недомогание и слабость

Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Вдова легендарного певца сама обратилась к московским кардиологам.

Нелли Кобзон попала в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. До этого она столкнулась с недомоганием. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вдова народного артиста СССР на протяжении нескольких дней самостоятельно пыталась справиться с возникшим недомоганием и слабостью. Лекарства, которые принимала 72-летняя Нелли Кобзон, не помогали. В итоге женщина сама обратилась к врачам.

По информации источника, вдову артиста госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений. Точный диагноз пока не известен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации 71-летнего Станислава Садальского. У него открылось кровотечение.

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